"У меня был вещий сон", – Блавацкий поделился подробностями своего неожиданного увольнения из Львова

Экс-наставник "горожан" Богдан Блавацкий дал комментарий относительно своего ухода из львовского клуба.

"6 очков – мало на этом этапе. Поэтому результат, игра... Это все связано. Почему увольняют тренеров? Мало очков в турнирной таблице – тогда и идет смена.

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Мне даже вещий сон приснился. Проснулся в 6 утра, говорю жене: "Я уволен". Она переспрашивает: "Как уволен?", а я отвечаю: "Просто есть моменты, которые могу предсказать".

Впоследствии мы сели, поговорили с генеральным директором. Я этого ждал... Пребывание в УПЛ – ежедневно, еженедельно, ежемесячно – большой успех для тренера, который держится на плаву.

Во вторник я приехал на тренировку, а там уже был другой тренер. Я понял, что "вынос тела" состоялся", – сказал Блавацкий в комментарии программе Великий футбол.

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Напомним, 56-летнего специалиста уволили за несколько дней перед матчем против Колоса, а на его место назначили Владимира Мазяра.