Реал едва не упустил победу над Леванте в дебютном матче Азара – Бензема оформил дубль

В четвёртом туре испанской Ла Лиги Реал забил трижды в первом тайме, на что левантийцы сумели ответить двумя мячами во второй половине (3:2)

В четвёртом туре мадридский Реал дома принимал Леванте. После неопределенного старта в чемпионате "сливочные" были намерены без лишних трудностей взять три очка в домашнем поединке. До начала матча Леванте даже опережал мадридцев на одно очко. Поэтому матч был принципиальным также учитывая непосредственную конкуренцию в верхушке турнирной таблицы.

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Матч начался вместе с сильным ливнем, из-за которого и так сравнительно небольшое количество болельщиков на Сантьягу Бернабеу, казалось, уменьшилось. Уже на первых минутах Бензема пробивал по воротам с линии штрафной, но не создал больших трудностей для голкипера Леванте. Вообще француз был одним из самых активных на поле, что принесло свои плоды на 25-й минуте. Карвахаль мягко навесил в штрафную, защитники оставили без внимания Карима, и тот вколотил головой мяч в нижний угол ворот! 1:0. Уже через несколько минут после этого форвард оформил дубль: поборолся за мяч перед штрафной, обыгрался с Хамес и точно пробил в левый угол ворот! 2:0. В конце тайма игроки "сливочных" отобрали мяч в центре поля, разогнали быструю контратаку, в завершении которой Винисиус вырезал прекрасную передачу на Каземиро. Последнему оставалось только переправить мяч в пустые ворота – 3:0! Казалось, судьба поединка была уже решена в первой половине, интригой оставалось лишь то, сколько голов забьют хозяева и смогут левантийцы забить хотя бы гол престижа.

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Во втором тайме ливень прекратился, а Леванте сумел отыграть один мяч. Борха Майораль опередил Рамоса, откликнувшись на прострел с левого фланга, и точно пробил мимо Куртуа – 3:1. На 60-й минуте состоялся долгожданный дебют Азара в официальных матчах за мадридскую команду! Бельгиец заменил Каземиро и уже через несколько минут имел первый момент, чтобы забить. Самостоятельно протянув мяч в штрафную, Азар прицельно пробил по воротам, но Абарик на этот раз спас.

Интрига возродилась в последней четверти поединка. На 75-й минуте Леванте неожиданно отыграли еще один мяч! Гонсало Меллера замкнул подачу с углового от Кампаньи на дальней штанге ворот. Мадридцы больше владели мячом, продолжая давить на ворота соперника, а игроки Леванте время от времени выбегали в контратаки, которые, впрочем, не заканчивались ударами в сторону ворот. И все же мадридцы едва не упустили победу! На последних минутах мощный удар Майораля потянул Куртуа, чем фактически спас Реал от потери очков.

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В конце концов счет на табло больше не менялся. Реал одержал непростую победу и продолжает преследовать Атлетико в верхушке турнирной таблицы. Леванте после успешного старта рискует покинуть первую пятерку чемпионата.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ