Вернидуб: Я знаю, что Заря у меня за спиной месяца два-три искала нового тренера

Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб признался, что мог покинуть луганский клуб еще несколько лет назад и жалеет, что не сделал этого раньше.

"Впервые вопрос об уходе из Зари назрел ещё в 2017 году, когда мы выиграли бронзу. Не буду выносить сор из избы, но у меня тогда был конфликтный момент. Отчасти можно сравнить с "бронзовой" Полтавой: там тоже много обещали, но не выполнили, поэтому они сейчас и находятся в такой ситуации. У нас тогда все сделали вид, что третье место – это в полном порядке вещей. Вот тогда у меня появилось первое желание и я жалею, что не ушёл. Тем более у меня и контракт тогда заканчивался. Это мне будет уроком на всю жизнь.

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А второй момент, когда мы через год не прошли в группу Лиги Европы, уступив Лейпцигу. Перед ответным поединком уже в Лейпциге возник ещё один конфликт. Не хочу углубляться. Я тогда тоже был конкретно готов и на пресс-конференции сказал, что любой тренер должен отвечать за свои слова. Задача была попасть в групповой этап, но мы не прошли. Думаю, будет правильно, если я должен подать в отставку. Хотя сразу по приезду в Киев мы встретились с президентом клуба, поговорили. Я жалею, что поддался на эти уговоры, потому что это было неправильно: если решение принял, то нужно воплощать в жизнь.

Я знаю, что у меня за спиной месяца два-три искали нового тренера. Если руководители думают, что я об этом не знаю, могу их разочаровать: я это всё понимал. Правильно было подойти ко мне и сказать: "Юрий Николаевич, столько лет, вы устали, доведите этот чемпионат до конца, а в конце жмём руки и расходимся". Думаю, это было бы гораздо правильнее, а не искать какие-то причины или чёрных кошек в тёмной комнате.

Но я ни в коем случае не обижен и благодарен. Это их право, каждый поступает по-своему. Ни капельки обиды нет. У меня тоже было несколько хороших предложений, я же честно говорил руководству, что у меня есть на руках. Когда мы подписывали последний контракт, то договаривались, что отпустят меня. Я всегда надеялся на понимание и порядочность.

Период в Заре дорогого стоит. Это время останется в моём сердце на всю жизнь. Меня как раз перед игрой с Динамо 1 сентября, когда я с женой пришёл на стадион, ультрас Зари попросили подъехать к сектору на полчаса раньше, чтобы попрощаться. Они подарили мне огромный плакат вместе с моим портретом. Я благодарен этим ребятам за тёплые слова, которые они сказали, что я вошёл в историю Зари. Я к этому добавлю, что мне бы очень хотелось, чтобы Виктор Скрипник сделал ещё шаг вперёд и смог с этой командой добиться ещё больших достижений. Это было бы здорово", – цитує Вернидуба UA-football.

Напомним, после ухода из Зари этим летом Юрий Вернидуб сейчас находится без работы. После отставки Александра Хацкевича тренера сватали в Динамо, но в итоге киевляне остановились на кандидатуре Алексея Михайличенко.

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