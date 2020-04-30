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"Его тренировки – как служба в армии", – Болбат назвал самого жесткого тренера УПЛ

17:20 82 Читати українською
"Его тренировки – как служба в армии", – Болбат назвал самого жесткого тренера УПЛ
Сергей Болбат / Фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Сергей Болбат вспомнил старт своей карьеры в донецком клубе.

"Самый жесткий тренер? Мирча Луческу. Он мог держать в тонусе всех, был строгим наставником. Но по делу.

Болбат – об опыте выступлений в чемпионате Бельгии: Я был первопроходцем

У него тренировочный процесс – как служба в армии. Даже после выходных давал такие тяжелые тренировки, не хотелось этих выходных", – цитирует Болбата официальный сайт УАФ.

Напомним, Луческу покинул Шахтер в 2016-м, проработав в донецком клубе 12 лет. В нынешнем сезоне УПЛ 26-летний хавбек провел 12 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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Шахтер Шахтер Сергей Болбат Сергей Болбат Мирча Луческу Мирча Луческу
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