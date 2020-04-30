"Его тренировки – как служба в армии", – Болбат назвал самого жесткого тренера УПЛ

Полузащитник Шахтера Сергей Болбат вспомнил старт своей карьеры в донецком клубе.

"Самый жесткий тренер? Мирча Луческу. Он мог держать в тонусе всех, был строгим наставником. Но по делу.

Болбат – об опыте выступлений в чемпионате Бельгии: Я был первопроходцем

У него тренировочный процесс – как служба в армии. Даже после выходных давал такие тяжелые тренировки, не хотелось этих выходных", – цитирует Болбата официальный сайт УАФ.

Напомним, Луческу покинул Шахтер в 2016-м, проработав в донецком клубе 12 лет. В нынешнем сезоне УПЛ 26-летний хавбек провел 12 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків