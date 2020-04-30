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Болбат – об опыте выступлений в чемпионате Бельгии: Я был первопроходцем

14:21 21 Читати українською
Болбат – об опыте выступлений в чемпионате Бельгии: Я был первопроходцем
Сергей Болбат / Фото из открытых источников

Полузащитник Шахтера Сергей Болбат рассказал, как трудно ему было протаптывать дорогу в Лиге Жупиле.

"Не знаю как футболиста, но как человека меня выступления в Бельгии изменили. Это были сложные два года для меня. Они мне достаточно сложно дались. Можно сказать, что я был первопроходцем. Тогда очень мало украинцев за рубежом играли.

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Я первый поехал в Бельгию. Потом уже пошел поток футболистов – Малиновский, Тотовицкий, Безус. Сейчас уже начали транслировать по нашему телевидению эту лигу. А мне приходилось все это открывать. Я ничего не знал, не с кем было посоветоваться, не знал менталитета людей. В командах тоже все по-другому работает. Ты всю жизнь делаешь по одному принципу, а там все иначе – питание, заезды перед матчем и тому подобное. И в бытовом плане тоже было сложно. Закалило очень сильно", – сказал Болбат в эфире на странице УАФ в социальной сети Instagram.

Напомним, Болбат дебютировал во взрослом футболе в Шахтере в 2010 году. С 2015 по 2017 гг. выступал в аренде в бельгийском Локерене.

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ

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Локерен Локерен Бельгия Роман Безус Роман Безус Руслан Малиновский Руслан Малиновский Андрей Тотовицкий Андрей Тотовицкий Сергей Болбат Сергей Болбат Шахтер Шахтер
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