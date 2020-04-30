toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Його тренування – як служба в армії", – Болбат назвав найжорсткішого тренера УПЛ

30 квітня 17:19 1700 Читать на русском
"Його тренування – як служба в армії", – Болбат назвав найжорсткішого тренера УПЛ
Сергій Болбат / Фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат пригадав старт своєї кар'єри у донецькому клубі.

"Найжорсткіший тренер? Мірча Луческу. Він міг тримати в тонусі всіх, був суворим наставником. Але по ділу.

Болбат – про досвід виступів у чемпіонаті Бельгії: Я був першопрохідцем

У нього тренувальний процес — як служба в армії. Навіть після вихідних давав такі важкі тренування, що не хотілося цих вихідних", – цитує Болбата офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Луческу покинув Шахтар у 2016-му, пропрацювавши у донецькому клубі 12 років. У нинішньому сезоні УПЛ 26-річний хавбек провів 12 матчів, в яких відзначився двома асистами.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
9 травня
6023
Теги
Мірча Луческу Мірча Луческу Сергій Болбат Сергій Болбат
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
47
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук