"Його тренування – як служба в армії", – Болбат назвав найжорсткішого тренера УПЛ

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат пригадав старт своєї кар'єри у донецькому клубі.

"Найжорсткіший тренер? Мірча Луческу. Він міг тримати в тонусі всіх, був суворим наставником. Але по ділу.

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У нього тренувальний процес — як служба в армії. Навіть після вихідних давав такі важкі тренування, що не хотілося цих вихідних", – цитує Болбата офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Луческу покинув Шахтар у 2016-му, пропрацювавши у донецькому клубі 12 років. У нинішньому сезоні УПЛ 26-річний хавбек провів 12 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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