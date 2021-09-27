Во время обсуждения в студии матча Рух – Динамо Виктор Леоненко сравнил Михаила Кополовца с полузащитником львовян Ярославом Мартынюком и сказал, что такие, как Кополовец, не должны даже подходить к стадиону. Бывший спортдиректор Миная не замедлил с ответом.

"Я вообще этого человека не воспринимаю. Это чудак, который просто сидит и получает бабки. Если сравнивать меня с ним, я за свои комментарии никогда в жизни не брал денег. А он сидит на зарплате у Шахтера и рассказывает нам о футболе. Вы лучше его пошлите, пусть сходит и выпьет сто грамм водки. Кого-то опускать я не буду. Это он там сидит, пьяная морда, и постоянно оскорбляет футболистов.

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Мы лично не знакомы, но когда я был еще в дубле Закарпатья, то Леоненко там трезвым не видел. Он заканчивал свою карьеру в Ужгороде, когда там были Маковский и Калитвинцев. И я, молодой футболист, мне тогда 16 лет было, видел, как он себя ведет. Трезвым никогда его не видел, всегда полупьяный ходил. Футболист он был шикарный, здесь без разговоров. Но как человек – скользкий и гнилой. Я не воспринимаю таких людей, которые так оскорбляют футболистов.

Он – никакущий пример для игроков. Посмотрите на его харю, постоянно полупьяную и опухшую. И это он мне будет говорить, что меня нельзя подпускать? То, что он футболистом был 40 лет назад – это уже история. Меня это не интересует. Его держат на телеканале, потому что он просто клоун в футболе. Этот чудак много футболистов оскорблял.

Если он такой сильный эксперт, б***ь, чего он тогда не примет команду? Уже сто лет сидит там полупьяное на зарплате и рассказывает нам, как в футбол играть. Это уже позавчерашний день. Эксперт, б***ь. Там еще пару таких, как он, есть. Это чудак, который продался за шахтерские бабки и получает деньги, б***ь, за свои комментарии. Я никогда не получал деньги за свои комментарии, поэтому у меня максимальная свобода слова", – сказал Кополовец в комментарии FanDay.

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