Африканские сборные не прекращают удивлять во время континентального первенства.

Представитель сборной Египта Мохамед Морад сообщил, что футбольная ассоциация страны принесла в жертву корову ради "везения на Кубке Африки", сообщает ESPN.

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Отмечается, что мясо раздали нуждающимся людям в Каире. Египту и без этого очень везет – так, Салах и Ко вышли в плей-офф, сыграв все матчи в группе вничью со счетом 2:2.

К слову, соперником египтян в 1/8 финала стала ДР Конго. Поединок состоится 28 января, начало в 22:00. Главная звезда сборной Египта, Мохамед Салах, не сможет сыграть из-за повреждения в этом поединке и рискует не сыграть до конца турнира.

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