Африканські збірні не припиняють дивувати під час континентальної першості.

Речник збірної Єгипту Мохамед Морад повідомив, що футбольна асоціація країни принесла в жертву корову заради "везіння на Кубку Африки". Це сталося на тренуванні збірної, повідомляє ESPN.

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Зазначається, що м'ясо роздали нужденним людям у Каїрі. Єгипту і без цього дуже щастить – так, Салах і Ко вийшли у плей-офф, зігравши усі матчі в групі унічию з рахунком 2:2.

До слова, суперником єгиптян в 1/8 фіналу стала ДР Конго. Поєдинок відбудеться 28 січня, початок о 22:00. Головна зірка збірної Єгипту, Мохамед Салах, не зможе зіграти через пошкодження у цьому поєдинку та ризикує не зіграти до кінця турніру.

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