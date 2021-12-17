"Единственный положительный момент – мы забили. Пытались играть в свой футбол. К сожалению, потеряли сосредоточенность. Могли лучше сыграть в начале второго тайма, у нас были хорошие возможности, но мы не смогли их конкретизировать.

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Почему я взбешен? Мы могли бы лучше справиться с некоторыми игровыми ситуациями. Команда сдалась после первой ошибки, так происходит в последних матчах. Могли лучше отреагировать на гол. Но мы пробовали строить атаки из глубины, создавать моменты.

Мы много работаем над игрой внизу, у Дженоа был хороший план на игру. Не хватает уверенности в себе, с ней придут и результаты. Портану мы дали шанс в Кубке Италии, он сыграл хорошо. Он действует так, как мы хотим. Меледжони прекрасно вошел в игру, эти ребята прогрессируют", – приводит слова Шевченко TMW.

Отметим, что Дженоа уступила Лацио (1:3) и не смогла победить под руководством украинского специалиста уже в 6 матче подряд в Серии А.

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