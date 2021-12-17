Дженоа встречалась с Лацио в рамках 18-го тура Серии А. Смотрите видео голов и наиболее интересных моментов матча в этой новости на "Футбол 24".

Дженоа, несмотря на статус явного аутсайдера, неплохо начала поединок. К 35-й минуте подопечные Шевченко выглядели достаточно конкурентно, но первый гол все изменил.

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Под занавес первого тайма Андерссон и Педро унизили оборону гостей и открыли счет. После перерыва Лацио владел заметным преимуществом и еще дважды отличился в воротах соперника. Гол престижа позволил "грифонам" избежать разгромного счёта.

Дженоа остается в зоне вылета с 10 очками, Лацио – 8-й.

Лацио уверенно обыграл Дженоа – прогресс команды Шевченко, эффектный гол спас от разгрома