"Єдиний позитивний момент – ми забили. Намагалися грати у свій футбол. На жаль, втратили зосередженість. Могли краще зіграти на початку другого тайму, у нас були хороші можливості, але ми не зуміли їх конкретизувати.

Лаціо – Дженоа – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Чому я розлючений? Ми могли краще впоратися з деякими ігровими ситуаціями. Команда здалася після першої помилки, так стається в останніх матчах. Могли краще відреагувати на гол. Але ми намагалися будувати атаки з глибини, створювати моменти.



Ми багато працюємо над грою низом, у Дженоа був хороший план на гру. Не вистачає впевненості у собі, з нею прийдуть і результати. Портанові ми дали шанс у Кубку Італії, він зіграв добре. Він діє так, як ми хочемо. Меледжоні чудово ввійшов у гру, ці хлопці прогресують", – наводить слова Шевченка TMW.

Зазначимо, що Дженоа поступилась Лаціо (1:3) та не змогла здобути перемогу під керівництвом українського фахівця вже у 6 матчі поспіль у Серії А.

Лаціо впевнено обіграв Дженоа – прогрес команди Шевченка, ефектний гол врятував від розгрому