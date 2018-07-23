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Дзола: Челси должен быть терпеливым к Сарри

00:20 8 Читати українською
Дзола: Челси должен быть терпеливым к Сарри
Джанфранко Дзола / Sky Sports

Ассистент главного тренера Челси Маурицио Сарри Джанфранко Дзола выразил свое мнение относительно назначения своего соотечественника в лондонский клуб.

"Люди в Челси должны быть терпеливыми к Сарри и я уверен, что они получат результат, которого они хотят.

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Мне нравится, в какой футбол играют команды Маурицио. Его команды очень организованные, хорошо обороняются и при этом играют в очень хороший футбол. Мне всегда нравились тренеры, играют в таком стиле.

Я считаю, что это та философия, которую клуб ищет прямо сейчас. Я думаю. что это будет хороший дуэт. Маурицио может дать Челси то, чего он хочет", – сказал Дзола пресс-службе Челси.

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Теги
Челси Челси Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Джанфранко Дзола
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