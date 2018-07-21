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Де Лаурентис: Сарри уничтожал футболистов во время своих тренировок

23:15 77 Читати українською
Де Лаурентис: Сарри уничтожал футболистов во время своих тренировок
Аурелио Де Лаурентис / фото из соцсетей

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис раскритиковал бывшего наставника неаполитанцев Маурицио Сарри.

"Не было ничего плохого в том, что я сомневался в его решениях. У Сарри был действующий контракт, поэтому я имел право говорить, что он вел себя неподобающим образом.

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Наши игроки выполняли все его прихоти. Он буквально уничтожал их во время своих фантастических тренировок.

Теперь он решил перевезти всю мою команду в Англию и растянуть ее. Я решил отпустить Жоржинью после разговора с Анчелотти. Он сказал мне, что планирует делать ставку на Диаварру и планирует опустить Гамшика глубже", – цитирует президента Наполи Football Italia.

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Теги
Наполи Наполи Италия Аурелио Де Лаурентис Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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