Дзола: Челсі має бути терплячим до Саррі

Асистент головного тренера Челсі Мауріціо Саррі Джанфранко Дзола висловив свою думку щодо призначення свого співвітчизника в лондонський клуб.

"Люди в Челсі мають бути терплячими до Саррі і я впевнений, що вони отримають результат, якого вони прагнуть.

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Мені подобається, в який футбол грають команди Мауріціо. Його команди дуже організовані, добре обороняються і при цьому грають у дуже хороший футбол. Мені завжди подобались тренери, які грають у такому стилі.

Я вважаю, що це та філософія, яку клуб шукає прямо зараз. Я думаю. що це буде хороший дует. Мауріціо може дати Челсі те, чого він прагне", – сказав Дзола прес-службі Челсі.

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