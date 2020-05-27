toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИК ШАХТЕР - ОБОЛОНЬ-БРОВАР КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС

Джорджина разделась для португальского глянца – муза Роналду хвастается идеальными ягодицами

19:12 178 Читати українською
Джорджина разделась для португальского глянца – муза Роналду хвастается идеальными ягодицами
Джорджина снова разделась

Вторая половинка Криштиану Роналду продолжает дразнить своих подписчиков в социальных сетях сексуальными фотографиями.

На этот раз одна из самых желанных брюнеток планеты украсила обложку португальской версии популярного журнала Women's Health. Джорджина похвасталась идеальными ягодицами и раскрыла секреты красивой фигуры.

Джорджина разделась до пояса - девушка Роналду показала "голый" результат своих тренировок

Кроме этого, пассия Роналду соблазнительно разрекламировала йогу, которая помогает ей находиться в блестящей форме.

Ранее испанская пресса сообщала, что Джорджина станет главной наследницей Роналду. В случае смерти португальца она получит весь его капитал. Пара воспитывает общую дочь Алану Мартину и еще трех детей от суррогатных матерей.

"Иногда хочется послать всех на**й": мать Роналду спровоцировала скандал из-за Джорджины – пришлось все объяснять

blog_ava
Боруссия Д – Бавария: шедевр Киммиха дарит Мюнхену титул и приговаривает Фавра, канадский монстр, ужасный вечер Холанда
01:25
712
Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Италия Девушки футболистов Джорджина Родригес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
44
мин
Хоффенхайм
21:30
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук