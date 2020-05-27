Джорджина разделась для португальского глянца – муза Роналду хвастается идеальными ягодицами

Вторая половинка Криштиану Роналду продолжает дразнить своих подписчиков в социальных сетях сексуальными фотографиями.

На этот раз одна из самых желанных брюнеток планеты украсила обложку португальской версии популярного журнала Women's Health. Джорджина похвасталась идеальными ягодицами и раскрыла секреты красивой фигуры.

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Кроме этого, пассия Роналду соблазнительно разрекламировала йогу, которая помогает ей находиться в блестящей форме.

Ранее испанская пресса сообщала, что Джорджина станет главной наследницей Роналду. В случае смерти португальца она получит весь его капитал. Пара воспитывает общую дочь Алану Мартину и еще трех детей от суррогатных матерей.

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