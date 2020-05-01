Джорджина разделась до пояса - девушка Роналду показала "голый" результат своих тренировок

Во время карантина в семье Роналду именно Джорджина взяла на себя роль развлекать фанатов.

Джорджина Родригес, любимая форварда Ювентуса Криштиану Роналду, почти ежедневно транслировала в сети свои занятия спортом и вот настало время показать результаты.

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Красавица опубликовала в Instagram очень откровенное фото, где демонстрирует буквально "обратную сторону" изнурительных тренировок.

Напомним, Криштиану вместе с семьей находятся в Португалии и не спешит возвращаться в Турин несмотря на призывы Ювентуса.

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