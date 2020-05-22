"Иногда хочется послать всех на**й": мать Роналду спровоцировала скандал из-за Джорджины – пришлось все объяснять

Мария Долореш, мать нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, дала повод для переживаний поклонникам футболиста.

Накануне португальские СМИ сообщили о том, что 65-летняя женщина отписалась в Инстаграме от невесты сына – Джорджины Родригес. Сообщалось, что между мамой и любимой футболиста существует конфликт. Позже Долореш все объяснила.

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"Мои дорогие подписчики, если бы я отписалась от кого-то, с кем я имею прямую связь, это было бы очень странно и непреднамеренно. Как вы знаете, я использую Инстаграм лишь поверхностно и на самом деле не разбираюсь в нем. Если я перестала следить за своей невесткой и кем-то еще, то это получилось случайно. Вероятно, я перепутала кнопку без умысла. Хватит придумывать истории, потому что никаких противоречий между нами нет", – цитирует Долор 20minutos.

Сестра Роналду – Эльма – в своих высказываниях относительно ситуации была более категорична: "Я наткнулась на эту новостью и начинаю думать, что кроме пандемии, которая влияет на жизнь, это влияет и на мой мозг. Я не хочу быть грубой, но иногда мне хочется послать всех на**й. Я прошу лишь одного: уважать мою семью, а особенно маму, и не выдумывать нелепые вещи".

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