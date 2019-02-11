Джонс назвал посмешищем Манчестер Юнайтед времен Моуринью

Защитник английского Манчестер Юнайтед Фил Джонс жестко раскритиковал игру команды под руководством Жозе Моуринью в первой части сезона.

"Теперь все нас воспринимают всерьез. Мы, очевидно, были посмешищем в начале сезона, но точно не сейчас.

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Мы это доказали в последние 10-12 игр. Мы прогрессируем, мы все еще становимся лучше. Я уже говорил, что мы еще ничего не достигли, иллюзий не питаем, но двигаемся в правильном направлении", – приводит слова Джонса Manchester Evening News.

Отметим, что Жозе Моуринью был уволен с должности в декабре. Уле Гуннар Сульшер, сменивший его на мостике МЮ, одержал 10 побед в 11-ти поединках во всех турнирах.

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