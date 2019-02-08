Джонс продлил контракт с Манчестер Юнайтед

Защитник Манчестер Юнайтед Фил Джонс подписал новый контракт с клубом.

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Филом Джонсом до 2023 года.

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"Я доволен подписанием нового контракта. Манчестер Юнайтед является большой частью моей жизни последние 8 лет и мне все здесь нравится.

Я поражен испытаниями, которые стоят перед нами и мы готовимся к самой ответственной части сезона. Хотел бы поблагодарить Уле и тренерский штаб за то, что продолжают поддерживать мое развитие", – сказал Джонс.

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