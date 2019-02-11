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Джонс назвав посміховиськом Манчестер Юнайтед часів Моурінью

09:25 677 Читать на русском
Джонс назвав посміховиськом Манчестер Юнайтед часів Моурінью
Філ Джонс / Reuters

Оборонець англійського Манчестер Юнайтед Філ Джонс жорстко розкритикував гру команди під керівництвом Жозе Моурінью у першій частині сезону.

"Тепер усі нас сприймають всерйоз. Ми, вочевидь, були посміховиськом на початку сезону, але точно не зараз.

Джонс продовжив контракт з Манчестер Юнайтед

Ми це довели в останніх 10-12-ти іграх. Ми прогресуємо, ми все ще стаємо кращими. Я вже казав, що ми ще нічого не досягнули, ілюзій не маємо, але рухаємось у правильному напрямку", – наводить слова Джонса Manchester Evening News.

Відзначимо, що Жозе Моурінью був звільнений із посади в грудні. Уле Гуннар Сульшер, який змінив його на містку МЮ, здобув 10 перемог в 11-ти поєдинках у всіх турнірах.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Філ Джонс Філ Джонс Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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