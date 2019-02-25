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Джон Сноу побывал на матче Манчестер Юнайтед – Сульшер вручил ему футболку с оригинальной надписью

17:20 96 Читати українською
Джон Сноу побывал на матче Манчестер Юнайтед – Сульшер вручил ему футболку с оригинальной надписью
Кит Харингтон (слева) / Фото из соцсетей

Известный актер Кит Харингтон посетил матч 24-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль (0:0).

Кит Харингтон присутствовал на трибунах Олд Траффорд во время поединка Манчестер Юнайтед – Ливерпуль, сообщает официальный твиттер манкунианцев.

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Исполнитель роли Джона Сноу в популярном сериале "Игра престолов" дал четко понять, какую команду поддерживал. После игры Кит встретился с наставником "красных дьяволов" Уле Гуннаром Сульшером, который вручил актеру футболку с надписью "Король Севера".

Защитник МЮ Крис Смоллинг также оказался большим поклонником сериала, поэтому не упустил возможности похвастаться селфи с Харингтоном.

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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 0
Ливерпуль
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Англия Крис Смоллинг Крис Смоллинг Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
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