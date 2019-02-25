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Гари Невилл предсказывает бунт болельщиков Манчестер Юнайтед, если руководство клуба решит сменить тренера

15:50 28 Читати українською
Гари Невилл предсказывает бунт болельщиков Манчестер Юнайтед, если руководство клуба решит сменить тренера
Гари Невилл та Уле Гуннара Сульшер / Фото ФК МЮ

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл оценил будущие перспективы наставника манкунианцев Уле Гуннара Сульшера.

"Три месяца назад, если бы счет в домашнем матче был 0:0, трибуны бы скандировали: "В атаку, в атаку, в атаку".

Сейчас же они пели "Уле Гуннар Сульшер" весь второй тайм матча с Ливерпулем. Настроение абсолютно изменилось.

Фергюсон хочет, чтобы Сульшер немедленно стал полноценным тренером Манчестер Юнайтед

Его поддерживают болельщики. Думаю, сейчас наступил такой момент для руководства, когда не та ситуация, чтобы отдать эту работу кому-то другому. Болельщики взбунтуются.

Они любят Сульшера. Они поддерживали команду весь второй тайм, но в основном пели о нем", – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, контракт Сульшера с "красными дьяволами" рассчитан до конца текущего сезона.

После 27-ми туров АПЛ Манчестер Юнайтед занимает 5-ю строчку турнирной таблицы.

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