Ливерпуль сыграл вничью с Манчестер Юнайтед и вернул лидерство в АПЛ – манкунианцы потеряли из-за травм 3-х игроков

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль так и не смогли поразить ворота друг друга в поединке 27 тура АПЛ. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

АПЛ, 27 тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:0

Матч и онлайн-трансляция Манчестер Юнайтед – Ливерпуль на "Футбол 24" начался в 16:05. После 26 туров мерсисайдцы занимали 2 место в АПЛ, уступая Манчестер Сити по дополнительным показателям. МЮ разместился на 4-й строчке турнирной таблицы.

В матче первого круга Ливерпуль нанес Манчестер Юнайтед болезненное поражение, которое стало последней каплей терпения руководства "красных дьяволов" – именно после того матча был уволен Жозе Моуринью. У поклонников МЮ были серьезные ожидания на реванш – после прихода Уле Гуннара Сульшера манкунианцы выиграли 8 поединков Премьер-лиги, лишь однажды потеряв очки. Ливерпуль в свою очередь в последних 5-ти матчах чемпионата дважды сыграл вничью.

Обе команды уже провели первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, причем не слишком удачно. Манчестер Юнайтед дома уступил ПСЖ со счетом 0:2 и значительно ухудшил свои шансы на выход в 1/4 финала, а команда Юргена Клоппа также дома разошлась миром с Баварией (0:0).

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 2' Первый опасный момент в поединке. После игры руками Де Хеа арбитр поединка назначил свободный удар. Милнер не сумел прошить массивную стенку. 16' И снова гости угрожали воротам МЮ после стандарта. Салах со штрафного пробил выше ворот. 21' Андер Эррера покинул поле из-за повреждения. Вместо него вышел Андреас Перейра. 25' Да что же это такое! Еще одна вынужденная замена у МЮ. Хуан Мата не смог продолжить игру, на поле появился Лингард. 31' На Олд Траффорд творится что-то невероятное. Теперь вынужденная замена уже у Ливерпуля. Вместо Фирмино на поле вышел Старридж. 37' Погба опасно пробил с линии штрафной – ван Дейк заблокировал этот выстрел. 40' Алиссон спасает Ливерпуль после выхода один на один Джесси Лингарда. Голкипер вовремя бросился форварду в ноги и забрал мяч. 43' Это какой-то сюрреализм. Лингард, который только недавно вышел на замену, не может продолжить игру. Сульшер уже в первом тайме сделал 3 (!!!) вынужденные замены. На поле вышел Алексис Санчес. 4 травмы только в первом тайме! При этом заметны проблемы со здоровьем у Рашфорда. А впереди у МЮ еще второй тайм и матч против ПСЖ в Лиге чемпионов... 45' Алиссон забрал мяч после удара Лукаку. Арбитр добавил 5 минут к этому многострадальному первому тайму. Травмы – 3:1. Голы – 0:0. 51' Алиссон забрал мяч после удара Погба. Впрочем, через несколько секунд арбитр зафиксировал офсайд. 53' Хендерсон не сумел отдать точный пас в штрафную МЮ. Могло быть опасно! 61' Погба прострелил во вратарскую гостей – Алиссон отвел угрозу. 71' Серия угловых у ворот Манчестер Юнайтед завершилась неточным ударом Матипа. Перед этим гости претендовали на пенальти после падения Вейналдума, однако арбитр не свистнул. 72' Первая плановая замена в матче. Вместо Хендерсона вышел Шакири. 75' Повезло Ливерпулю. Матип срезал мяч в собственные ворота после прострела Смоллинга, но за мгновение до этого арбитр зафиксировал офсайд у защитника МЮ. Взятие ворот отменено. 91' Какой момент! Смоллинг не сумел попасть в пустой угол ворот Алиссона! Как же везет мерсисайдцам...

В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью, которая, похоже, устроила обе команды. Ливерпуль набрал 66 очков и вернул себе лидерство в АПЛ. У Манчестер Сити на балл меньше. А вот Манчестер Юнайтед опустился на 5 место, покинув зону Лиги чемпионов. У "красных дьяволов" 52 пункта, у Арсенала – 53.