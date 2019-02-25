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Джон Сноу побував на матчі Манчестер Юнайтед – Сульшер вручив йому футболку з оригінальним написом

17:20 196 Читать на русском
Джон Сноу побував на матчі Манчестер Юнайтед – Сульшер вручив йому футболку з оригінальним написом
Кіт Герінгтон (ліворуч) / Фото з соцмереж

Відомий актор Кіт Герінгтон відвідав матч 24-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Ліверпуль (0:0).

Кіт Герінгтон був на присутнім на трибунах Олд Траффорд під час поєдинку Манчестер Юнайтед – Ліверпуль, повідомляє офіційний твіттер манкуніанців.

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Виконавець ролі Джона Сноу в популярному серіалі "Гра престолів" дав чітко зрозуміти, яку команду підтримував. Після гри Кіт зустрівся з наставником "червоних дияволів" Уле Гуннаром Сульшером, який вручив актору футболку з написом "Король Півночі".

Захисник МЮ Кріс Смоллінг також виявися великим шанувальником серіалу, тому не зміг втратити можливості похизуватись селфі з Герінгтоном.

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Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 0
Ліверпуль
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Англія Кріс Смоллінг Кріс Смоллінг Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Ліверпуль
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