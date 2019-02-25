Джон Сноу побував на матчі Манчестер Юнайтед – Сульшер вручив йому футболку з оригінальним написом

Відомий актор Кіт Герінгтон відвідав матч 24-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Ліверпуль (0:0).

Кіт Герінгтон був на присутнім на трибунах Олд Траффорд під час поєдинку Манчестер Юнайтед – Ліверпуль, повідомляє офіційний твіттер манкуніанців.

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Виконавець ролі Джона Сноу в популярному серіалі "Гра престолів" дав чітко зрозуміти, яку команду підтримував. Після гри Кіт зустрівся з наставником "червоних дияволів" Уле Гуннаром Сульшером, який вручив актору футболку з написом "Король Півночі".

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