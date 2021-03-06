Рейнджерс разбил Сент-Миррен в 31-м туре чемпионата Шотландии и приблизился к долгожданному чемпионству. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Шотландии 2020/21, 31-й тур

Рейнджерс – Сент-Миррен – 3:0

Голы: Кент, 14, Морелос, 16, Хаджи, 46

Подопечные Джеррарда продолжили победное шествие во внутреннем первенстве, разбив Сент-Миррен. Уже в первом тайме пушка Кента и гол Морелоса вывели Рейнджерс вперед. После перерыва Хаджи сделал преимущество разгромным, установив окончательный счет.

Фанаты Рейнджерс устроили Джеррарду "коридор почета" перед стадионом – видео безумного приема

Чемпионство Шотландии теперь зависит от Селтика, который завтра сыграет против Данди Юнайтед. В случае победы "кельты" оставляют шансы на чемпионство, но любая потеря очков гарантирует победу Рейнджерс.

Сейчас подопечные Джеррарда имеют 88 очков, а у Селтика – 67, однако после завершения регулярного первенства турнирная таблица будет поделена на верхнюю и нижнюю шестерки, в которых участники должны сыграть еще 5 матчей с каждым из конкурентов. Таким образом, Рейнджерс вплотную приблизился к первому чемпионству за 10 лет.

Маліновський проти лідера Серії А, іспит Атлетіко в дербі, Манчестер манить нулями, а Klassiker інтригує: прев'ю вікенду