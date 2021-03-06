Рейнджерс розбив Сент-Міррен у 31-му турі чемпіонату Шотландії та наблизився до довгоочікуваного чемпіонства. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Шотландії 2020/21, 31-й тур

Рейнджерс – Сент-Міррен – 3:0

Голи: Кент, 14, Морелос, 16, Хаджі, 46

Підопічні Джеррарда продовжили переможну ходу у внутрішній першості, розбивши Сент-Міррен. Вже у першому таймі гармата Кента та гол Морелоса вивели Рейнджерс вперед. По перерві Хаджі зробив перевагу розгромною, встановивши остаточний рахунок.

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Чемпіонство Шотландії тепер залежить від Селтіка, який завтра зіграє проти Данді Юнайтед. У разі перемоги "кельти" залишають шанси на чемпіонство, але будь-яка втрата очок гарантує перемогу Рейнджерс.

Наразі підопічні Джеррарда мають 88 очок, а у Селтіка – 67, проте після завершення регулярної першості турнірна таблиця буде поділена на верхню та нижню шістки, в яких учасники мають зіграти ще 5 матчів з кожним із конкурентів. Таким чином, Рейнджерс впритул наблизився до першого чемпіонства за 10 років.

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