Рейнджерс в текущем сезоне демонстрирует великолепную игру. После 31-го тура команда из Глазго опережает ближайшего преследователя на 18 очков.

Рейнджерс обеспокоен кризисом Клоппа в Ливерпуле – "красные" могут пригласить Джеррарда на место немца

Домашний поединок против Сент-Миррена фанаты решили отпраздновать на полную. Перед входом на стадион Айброкс собрались сотни болельщиков, которые, несмотря на пандемические ограничения, устроили настоящее певческое действо.

На собственной шкуре почувствовал заряд на игру и главный тренер команды Стивен Джеррард. Лишь благодаря полицейским специалисту удалось заехать на территорию стадиона – болельщики устроили ему так называемый "коридор почета": каждый пытался сфотографировать легенду, бросить на капот его авто шарфик или просто постучать в окно.

Напомним, поединок против Сент-Миррена начнется сегодня, 6 марта, в 17:00. К слову, Джеррард имеет большие шансы вернуть клубу титул чемпионов Шотландии после 10-летней паузы.

Маліновський проти лідера Серії А, іспит Атлетіко в дербі, Манчестер манить нулями, а Klassiker інтригує: прев'ю вікенду