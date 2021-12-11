Джеррард обвинил арбитра в поражении Астон Виллы от Ливерпуля
Главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард поделился впечатлениями от матча против своей бывшей команды (0:1).
"В общем, в плане игры Ливерпуль был лучше. Их стиль был лучше нашего. Но мы хорошо показали себя и в течение длительного времени их сдерживали.
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Итог матча решил пенальти. Было два момента на пенальти. И Ливерпуль получил право удара. Если вы посмотрите, Салах первым фолил на Мингзе.
Всегда тяжело принять поражение. Мы знали, что в этом матче нам нужно будет работать над сдерживанием соперника. Конец матча мы провели сильнее, больше верили в себя, имели хорошие моменты.
Если где-то рядом с Алисоном есть рука – это фол, почему же на Дэнни Ингзе не было фола? Это вопросы, на которые я хотел бы ответить, но я не могу ответить на них сейчас.
Мы проиграли через слишком легкий пенальти. Сначала фолили на Тайроне. Разочаровывает, что судья не пошел просматривать момент", – цитирует Джеррарда BBC.
После 16-ти туров АПЛ Астон Вилла расположилась на 12-й строчке, Ливерпуль – второй.
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