Чемпионат Англии 2021/22, 16-й тур

Арсенал – Саутгемптон – 3:0

Голы: Ляказетт, 21, Эдегор, 27, Габриэл, 62

Челси – Лидс – 3:2

Голы: Маунт, 42, Жоржинью, 58, 90+4 – Рафинья, 28 (пен), Гельхардт, 84

Ливерпуль – Астон Вилла – 1:0

Гол: Салах, 68 (пен)

Арсенал после двух подряд выездных поражений откатился на седьмую позицию в АПЛ, отстав от зоны ЛЧ на 4 очка, поэтому в "домашке" против Саутгемптона "канониров" устраивала только победа. Мотивированные лондонцы захватили инициативу сразу со стартовым свистком, а на 21-й минуте хозяева открыли счет в результате подачи от Сака – Ляказетт замкнул её точным ударом головой. На 27-й же подопечные Микеля Артеты удвоили преимущество, разогнав атаку правым флангом с навесом на левый край штрафной – Тирни оттуда набросил мяч на вратарскую линию, а Эдегор головой пробил в ближнюю девятку. 2:0!

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В начале второго тайма Габриэл забил третий гол, пробив после подачи с углового, но гол отменили из-за офсайда. Впрочем, уже на 62-й Арсенал заработал еще один корнер, подачу с которого замкнул все тот же Габриэл. Достаточно быстро Мартинелли мог положить и четвертый мяч в ворота "святых", однако после его обводного удара сфера попала в штангу. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "канониров" со счетом 3:0.

В параллельной встрече Челси принимал Лидс, пытаясь реабилитироваться за поражение Вест Хэма и ничью с Зенитом – в обоих матчах оборона "синих" пропустила по три гола. Встреча с йоркширцами также началась печально: на 22-й минуте Рафинья едва не вывел гостей вперед ударом в дальнюю девятку (Мэнди спас), а на 28-й подопечные Марсело Бьелсы заработали пенальти – Рафинья уверенно реализовал его. 0:1!

11-метровый своим фолом принес Маркос Алонсо, однако перед перерывом он реабилитировался. На 42-й минуте фулбек отобрал мяч на фланге, обыгрался с Вернером и выполнил прострел,который замкнул в касание Маунт – 1:1! На 43 Алонсо мог и сам отличиться, но его выстрел со стандарта прошел над левой девяткой. Еще через минуту Хаверц запорол выход один на один с Мелье. В конце концов, в начале второго тайма давление Челси вылилось в пенальти, который был реализован Жоржинью. 2:1!

Этот счет держался до заключительной части встречи. Казалось, что Челси уже не пропустит, однако на 83-й минуте сработала замена Бьелсы: только что вышедший на поле Гельхардт опередил Тьягу Силву и замкнул прострел Робертса с фланга – 2:2! К сожалению, для Лидса этот гол не стал последним. В компенсированное время лондонцы заработали пенальти (его привез свежий Клих), а Жоржинью снова вывел Челси вперед. 3:2 – "пенсионеры" Тухеля отмечают тяжелую победу.

Центральным событием стал приезд Стивена Джеррарда на Энфилд. Астон Вилла под его руководством выиграла три из четырех матчей, а в первом тайме против Ливерпуля команда удержала "нули". Правда, бирмингемцам дважды повезло – на 17-й минуте Мартинес вытащил замыкание подачи Александера-Арнольда в исполнении Робертсона, а на 27-й подача Трента упала на перекладину. В целом же гости держались уверенно.

В начале второго тайма содержание игры не менялось. Ван Дейк мог вывести мерсисайдцев вперед, пробив головой после углового на 54-й минуте, однако Мартинес держал "вилланов" в игре. Впрочем, на 68-й минуте класс хозяев таки сказался: Салах ворвался в штрафную и упал в борьбе с Мингзом, арбитр назначил пенальти, а сам Мохамед его и реализовал – 1:0!

Гости имели возможность спастись от поражения на 88-й в результате грубой ошибки Алиссона на выходе, но голкипер сам же ее и исправил, накрыв удар Ингза. В итоге финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ливерпуля.

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