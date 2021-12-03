"Мы привыкли к жесткому графику. Посмотрим, какая ситуация будет в середине декабря или ближе к концу месяца, но разговоры об этом продолжаются постоянно.

Клопп хочет подписать Рэмзи – Ювентус подает хорошие сигналы

Это безумие. Это всегда было безумием и всегда им будет. Все хорошо, пока не наступает время Рождества. Это традиция, я все понимаю. Но в конце декабря наступают сложные времена", – цитирует Клоппа BBC .

Напомним, 1 декабря "красные" разгромили Эвертон (4:1), поэтому им еще осталось провести 8 матчей. Ближайшими оппонентами станут Вулверхэмптон и Милан 4 и 7 числа соответственно.

Шева проти Юве, Маліновський їде до проблемного лідера, Реал екзаменує небезпечних басків, der Klassiker – анонс вікенду