Джеррард звинуватив арбітра у поразці Астон Вілли від Ліверпуля
Головний тренер Астон Вілли Стівен Джеррард поділився враженнями від матчу проти своєї колишньої команди (0:1).
"Загалом у плані гри Ліверпуль був кращим. Їхній стиль був кращий за наш. Але ми добре показали себе і протягом тривалого часу їх стримували.
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Результат матчу вирішив пенальті. Було два моменти на пенальті. І Ліверпуль отримав право на удар. Якщо ви подивитеся, Салах першим фолив на Мінгзі.
Завжди важко прийняти поразку. Ми знали, що у цьому матчі нам потрібно буде працювати над стримуванням суперника. Кінець матчу ми провели сильніше, більше вірили у себе, мали хороші моменти.
Якщо десь поруч з Алісоном є рука – це фол, чому ж на Денні Інгзі не було фолу? Це питання, на які я хотів би мати відповіді, але я не можу відповісти на них зараз.
Ми програли через надто легкий пенальті. Спершу фолили на Тайроні. Розчаровує, що суддя не пішов переглядати момент", – цитує Джеррарда BBC.
Після 16-ти турів АПЛ Астон Вілла розташувалась на 12-й сходинці, Ліверпуль – другий.
Челсі завдяки двом пенальті переміг Лідс, Арсенал розгромив Саутгемптон, Ліверпуль здолав Джеррарда на Енфілді