"Загалом у плані гри Ліверпуль був кращим. Їхній стиль був кращий за наш. Але ми добре показали себе і протягом тривалого часу їх стримували.

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Результат матчу вирішив пенальті. Було два моменти на пенальті. І Ліверпуль отримав право на удар. Якщо ви подивитеся, Салах першим фолив на Мінгзі.

Завжди важко прийняти поразку. Ми знали, що у цьому матчі нам потрібно буде працювати над стримуванням суперника. Кінець матчу ми провели сильніше, більше вірили у себе, мали хороші моменти.

Якщо десь поруч з Алісоном є рука – це фол, чому ж на Денні Інгзі не було фолу? Це питання, на які я хотів би мати відповіді, але я не можу відповісти на них зараз.

Ми програли через надто легкий пенальті. Спершу фолили на Тайроні. Розчаровує, що суддя не пішов переглядати момент", – цитує Джеррарда BBC.

Після 16-ти турів АПЛ Астон Вілла розташувалась на 12-й сходинці, Ліверпуль – другий.

Челсі завдяки двом пенальті переміг Лідс, Арсенал розгромив Саутгемптон, Ліверпуль здолав Джеррарда на Енфілді