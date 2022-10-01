Астон Вилла страдает от травм, которые выбивают из состава летних новичков команды.

Стивен Джеррард не сможет рассчитывать на хавбека Бубакара Камара в ближайшие месяцы, сообщает пресс-служба "львов".

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Французу диагностировали повреждение связок колена, которое он получил в победном матче против Саутгемптона (1:0). Камара точно не сыграет на чемпионате мира, куда у него был шанс поехать в составе сборной Франции. 22-летний полузащитник присоединился к Астон Вилле летом на правах свободного агента и сразу стал железным игроком основы.

Напомним, похожая история случилась с Диего Карлосом, за которого бирмингемцы отдали Севилье 31 млн евро. Бразилец разорвал ахилл и вообще пропустит весь сезон.

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