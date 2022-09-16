АПЛ необычно открывала тур сразу 2 матчами в пятницу. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 8 тур

Ноттингем Форест – Фулхэм – 2:3

Голы: Авоньи, 11, О'Браян, 77 – Адарабьойо, 55, Палинья, 58, Рид, 60

Астон Вилла – Саутгемптон – 1:0

Гол: Рэмзи, 41

Клубы АПЛ отдыхали в прошлом уикенде из-за траура за Елизаветой II. Поединки 8 тура начинались с гимна Британии и минуты молчания в честь королевы.

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Форрест с Фулхэмом решили не унывать, а показывать яркий футбол. Правда, до перерыва зрители увидели лишь один гол – Авоньи оказался самым ловким на подаче углового. Гости ответили фантастическим камбеком за 5 минут. Все начал Виллиан, нашедший своим угловым голову Адарабьойо. Вскоре экс-звезда Шахтера организовал еще одну атаку, и Палинья красивым ударом из-за пределов штрафной вывел Фулхэм вперед. Оборона Ноттингема рассыпалась совсем, забыв на убийственной позиции еще и Рида.

Фулхэм не смог сохранить комфортное преимущество и ответил своей любезностью. Адарабьойо прервал прострел точно на ногу О'Брайана, и "джокер" хозяев не простил – 2:3. Этот счет продержался до финального свистка, что позволило Фулхэму вырваться на шестую строчку. Ноттингем со своими бешеными летними расходами пока сидит в зоне вылета.

Параллельно игроки Астон Виллы сражались за Стивена Джеррарда. "Львы" добыли жалкое очко в последних 4 турах, что серьезно расшатало кресло под легендой Ливерпуля. Впрочем, его парни не подвели. Рэмзи курьезным голом вывел бирмингемцев вперед незадолго до отдыха. Базуну отразил удар в перекладину, а затем защитник хило вынес мяч в ноги таланту Виллы – 1:0.

Саутгемптон сыграл очень беззубо в атаке и не имел особых шансов спастись. Теперь команды имеют по 7 очков, расположившись в середине таблицы.

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