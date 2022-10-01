Астон Вілла страждає від травм, які вибивають зі складу літніх новачків команди.

Стівен Джеррард не зможе розраховувати на хавбека Бубакара Камара у найближчі місяці, інформує прес-служба "левів".

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Французу діагностували пошкодження зв'язок коліна, якого він зазнав у переможному матчі проти Саутгемптона (1:0). Камара точно не зіграє на чемпіонаті світу, куди він мав шанс поїхати у складі збірної Франції. 22-річний півзахисник приєднався до Астон Вілли влітку на правах вільного агента і відразу став залізним гравцем основи.

Нагадаємо, схожа історія трапилася з Дієго Карлосом, за якого бірмінгемці віддали Севільї 31 млн євро. Бразилець розірвав ахілл і взагалі пропустить весь сезон.

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