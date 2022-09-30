Представители Манчестер Юнайтед реабилитировались за слабые выступления в августе, став лучшими в АПЛ в следующем месяце.

Рашфорд получил награду лучшему игроку чемпионата по итогам сентября, сообщает официальный твиттер АПЛ. Лучшим наставником признали Эрика Тен Хага.

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Манчестер Юнайтед провел 2 матча в АПЛ в сентябре, одержав 2 победы, в том числе над Арсеналом Зинченко (единственное поражение "канониров" в чемпионате). Рашфорд в этих поединках записал в свой актив 2 гола и 2 ассиста.

Добавим, что такой рывок помог Манчестер Юнайтед подняться со дна турнирной таблицы на 5 место, набрав 12 очков.

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