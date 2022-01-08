Дженоа на своем официальном сайте сообщила о подписании нападающего Келвина Йебоа, до этого выступавшего за Штурм Грац.

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Сообщалось, что сумма компенсации составляет 6,5 млн. евро, а срок контракта не разглашается. Стоит заметить, что Келвин – племянник Тони Йебоа, одного из лучших футболистов в истории сборной Ганы, звездный форвард 90-х, дважды становившийся лучшим бомбардиром Бундеслиги. У новичка Дженоа есть итальянское гражданство, но никогда не играл на Апеннинах на профессиональном уровне. Выступает за молодежку "Скуадры Адзурры".

В нынешнем сезоне Келвин Йебоа провел 28 матчей на клубном уровне, став автором 14 голов и 8 ассистов. Это делает новичка Дженоа вторым результативным форвардом с итальянским паспортом.

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