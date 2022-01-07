После внезапной отставки Паулу Соузы, при странных обстоятельствах променявшего Левандовски и компанию на бразильский Фламенго, взяться за добротную сборную пожелал не один специалист. Андрей Шевченко был одним из кандидатов, которых руководство соседней федерации футбола всерьез рассматривало на вакантную должность. Польский футбольный союз действительно получил очень много предложений со всего мира. Однако нынешний президент организации решил сфокусироваться на нескольких претендентах, отсеяв неподходящих.

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Очень долго местные функционеры не желали откровенно комментировать ситуацию. Следовательно, в СМИ просачивалась исключительно инсайдерская информация или официальные отговорки без конкретики. Кулеша честно признается, что до сих пор не знает, кто станет новым наставником сборной Польши. "Думаю об этом каждый день. Склоняюсь ли к зарубежному, либо же польскому варианту? К благоразумному. Не хочу закрывать кому-нибудь путь в сборную Польши из-за того или иного паспорта. Больше обращаю внимание на опыт, навыки и видение", – признается Кулеша в интервью Interia.pl.

Fabio Capello selekcjonerem reprezentacji Polski? Albo Dick Advocaat? Avram Grant? Jürgen Klinsmann? "Tych panów nie biorę dziś pod uwagę" - mówi @Czarek_Kulesza. W rozmowie z @SportINTERIA prezes PZPN skasował kilka kandydatur, a kilka potwierdził. https://t.co/0rfD6OcvAP — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) January 7, 2022

Ранее он работал в должности президента Ягеллонии, середняка польской Экстраклассы и много раз сталкивался с подобными поисками. Однако сейчас ответственность в выборе нового тренера гораздо больше. Поэтому Кулеша хочет избежать излишней спешки. "Мы получаем немало предложений. Со всего мира. Сосредотачиваюсь только на нескольких именах", – добавляет функционер.

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"Многие фамилии не принимаю во внимание. Например, могу сказать, что я не рассматриваю претендентом Юргена Клинсманна, хотя СМИ утверждают, что он хотел бы возглавить нашу национальную команду. О желании работать сообщил Аврам Грант, у которого даже есть польские корни, но его тоже не учитываю. Так же, как и Дика Адвоката. Нет среди потенциальных кандидатов и Фабио Капелло. Могу подтвердить, что представители Фабио Каннаваро и Андре Пирло выходили на нас с предложением сотрудничества.

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Андрей Шевченко – действительно интересный тренер. Но ведь у него действующий контракт с Дженоа. Кроме того, извините, но не хотел бы обсуждать каждую фамилию, которая появляется в прессе", – сказал Кулеша. Глава польского футбола признается, что при выборе тренера любит задавать кандидату много вопросов, посмотреть в глаза, проверить квалификацию лично.

Chyba ciezko — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) January 7, 2022

Польские СМИ утверждают, что Шевченко отвечает критериям функционера, но контракт с генуэзцами не оставляет особых шансов на воплощение этого варианта. Известный своими инсайдами корреспондент сайта УЕФА Петр Кожьминьски считает такую опцию тяжелой для воплощения. Вероятно, что все сведется к Адаму Навалке, который предлагал себя Динамо через посредников. Экс-тренер сборной Польши мог бы поработать в двух матчах плей-офф отбора на Чемпионат мира как временно исполняющий обязанности, а в случае успеха повторить судьбу Александра Петракова и стать полноценно главным.

"Я должен быть убежден в том человеке, которого должен нанять на такую ​​должность. Поэтому я встречусь с несколькими тренерами и основательно их расспрошу обо всем. Иностранные имена являются лишь дымовым занавесом, чтобы назначить поляка? Повторяю, что не хочу закрывать перед кем-либо дверь только из-за национальности. Меня интересует профессионализм, идея развития сборной. Но не секрет, что некоторые польские имена присутствуют в моем списке", – признался Кулеша.

Сборная Польши должна получить нового тренера 19 января 2022 года. А уже 24 марта Кадру ждет полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2022 против России.

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