Один из лучших итальянских нападающих вскоре присоединится к команде Андрея Шевченко.

Дженоа планировала вернуть Кшиштофа Пйонтека, но поляк решил присоединиться к Фиорентине. Генуэзцы нашли очень перспективную альтернативу. Игроком команды станет Кэлвин Йебоа, утверждает Джанлука Ди Марцио.

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По информации источника, итальянец с ганскими корнями уже на пути в новый клуб. Дженоа согласовала все детали трансфера с австрийским Штурмом. Сумма компенсации составляет 6,5 млн евро. В ближайшее время 21-летний нападающий пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Стоит заметить, что Кэлвин – племянник Тони Йебоа, одного из лучших футболистов в истории сборной Ганы, звездный форвард 90-х, дважды становившийся лучшим бомбардиром Бундеслиги. У новичка Дженоа есть итальянское гражданство, но он никогда не играл на Апеннинах на профессиональном уровне. Выступает за молодежку "Скуадры Адзурры".

В нынешнем сезоне Кэлвин Йебоа провел 28 матчей на клубном уровне, став автором 14 голов и 8 ассистов. Это делает новичка Дженоа вторым самым результативным форвардом с итальянским паспортом. Лучшие показатели только у Чиро Иммобиле.

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