Дженоа на своєму офіційному сайті повідомила про підписання нападника Келвіна Єбоа, який до цього виступав за Штурм Грац.

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Повідомлялось, що сума компенсації становить 6,5 млн євро, а термін контракту не розголошується. Варто зауважити, що Келвін – племінник Тоні Єбоа, одного з найкращих футболістів у історії збірної Гани, зірковий форвард 90-х, який двічі ставав найкращим бомбардиром Бундесліги. Новачок Дженоа має італійське громадянство, але ніколи не грав на Апеннінах на професіональному рівні. Виступає за молодіжку "Скуадри Адзурри".

У нинішньому сезоні Келвін Єбоа провів 28 матчів на клубному рівні, ставши автором 14 голів та 8 асистів. Це робить новачка Дженоа другим найрезультативнішим форвардом з італійським паспортом.

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