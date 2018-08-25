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Дженоа выйдет на матч против Эмполи в специальной форме с траурным знаком

15:13 16 Читати українською
Дженоа выйдет на матч против Эмполи в специальной форме с траурным знаком
Доменико Кришито в форме с траурным символом / ФК Дженоа

Дженоа в домашнем матче против Эмполи почтит жертв трагедии в Генуе и выйдет в форме с траурным символом.

В матче 2 тура Серии А Дженоа дома примет новичка элитного дивизиона Эмполи. Футболисты хозяев выйдут на поле стадиона Луиджи Феррарис в специальной форме, на которой изображен знак траура.

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Посвящен он будет трагедии в Генуе. Напомним, в городе рухнул мост, в результате чего погиб 41 человек. Из-за этого инцидента матчи 1 тура с участием Дженоа и Сампдория были отменены и перенесены на другую дату.

Матч Дженоа – Эмполи состоится 26 августа в 21:30 по киевскому времени.

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Италия Дженоа Дженоа Эмполи Эмполи
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