Дженоа выйдет на матч против Эмполи в специальной форме с траурным знаком

Дженоа в домашнем матче против Эмполи почтит жертв трагедии в Генуе и выйдет в форме с траурным символом.

В матче 2 тура Серии А Дженоа дома примет новичка элитного дивизиона Эмполи. Футболисты хозяев выйдут на поле стадиона Луиджи Феррарис в специальной форме, на которой изображен знак траура.

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Посвящен он будет трагедии в Генуе. Напомним, в городе рухнул мост, в результате чего погиб 41 человек. Из-за этого инцидента матчи 1 тура с участием Дженоа и Сампдория были отменены и перенесены на другую дату.

Матч Дженоа – Эмполи состоится 26 августа в 21:30 по киевскому времени.

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