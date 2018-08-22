"Генуя – в наших сердцах": футболисты Серии А почтят память погибших от обрушения моста специальными нашивками

На матчи 2 тура Серии А футболисты выйдут на поле в форме со специальными нашивками, чтобы почтить память погибших в результате трагедии в Генуе.

Игроки всех клубов итальянской Серии А выйдут на матчи 2-го тура в форме со специальными нашивками, посвященными памяти жертв трагедии в Генуе, сообщает Football Italia.

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На нашивке будет изображен мост и девиз "Генуя – в наших сердцах". Клубы также примут участие в сборе средств для благотворительного фонда.

В результате обрушения моста в Генуе, который состоялся на прошлой неделе, погибли 43 человека. После этого был создан фонд помощи пострадавшим и родственникам жертв.