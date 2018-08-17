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Милан сыграет против Дженоа 31 октября: стало известно, когда состоятся перенесенные матчи 1 тура Серии А

21:55 17 Читати українською
Милан сыграет против Дженоа 31 октября: стало известно, когда состоятся перенесенные матчи 1 тура Серии А
Милан в матче против Дженоа

Лига Серия А объявила новые даты двух перенесенных игр 1-го тура чемпионата Италии из-за обрушения моста в Генуе.

Сампдория и Фиорентина сыграют 19 сентября, а Милан встретится с Дженоа 31 октября, сообщает официальный сайт Серии А.

Матчи 1-го тура Серии А начнутся минутой молчания из-за трагедии в Генуе

Обе игры должны были состояться 19 августа. Но из-за обвала моста в Генуе, жертвами которого стали не менее 39 человек, матчи команд из этого города было решено перенести.

Ранее сообщалось, что старт чемпионата Италии может быть перенесен из-за трагедии в Генуе.

Италия1 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Дженоа: Воскресенье 19 августа 2018

Милан
до матча
1
дн
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23
час
:
3
мин
Дженоа
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Теги
Италия Милан - Дженоа Сампдория - Фиорентина
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