️Il capitano Domenico #criscito posa in anteprima con la maglia listata a lutto e senza sponsor che il @genoacfcofficial indosserà domenica sera nel debutto in campionato contro l’Empoli. #genoaempoli #Genovanelcuore

A post shared by Domenico criscito (@domenicocriscito8691) on Aug 24, 2018 at 10:53am PDT