Итальянский клуб снова попытается договориться с "бело-синими" о переходе украинского нападающего Владислава Супряги.

Дженоа не оставляет попыток подписать форварда Динамо Владислава Супрягу.

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По сообщению Primocanale.it, "грифоны" предложили киевлянами за 21-летнего игрока 5 млн евро плюс бонусы. Боссы итальянского клуба ожидают на реакцию украинской стороны, которая заявляла о желании выручить за своего игрока 9 млн евро.

К слову, ранее СМИ сообщали о готовности Дженоа выложить за украинца 7-8 млн евро.

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