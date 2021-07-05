Товарищеский матч 5 июля 2021

Динамо – Дивонн – 5:0

Голы: В. Волошин, 13, Кулач, 18, 60 (пен.), Цитаишвили, 67, Ванат, 86

Это третий контрольный поединок киевлян на первом тренировочном сборе. Ранее Динамо дважды сыграло вничью с ведущими командами первенства Швейцарии. Сегодняшний соперник – любители из региональной лиги Франции – выглядел идеальным для того, чтобы одержать первую победу. Отметим, что действующие чемпионы Украины до сих пор не могут рассчитывать на игроков национальной сборной, большинство из которых играют в стартовом составе динамовцев. Напомним, последний спарринг на первом сборе подопечные Луческу проведут в среду, 7 июля, против швейцарского Люцерна (17:00).

Динамо – Дивонн: онлайн-трансляция матча

Очень активный старт от левого фланга киевлян. Цитаишвили пытается обыгрывать по 2-3 соперника, а Дубинчак остро дает на ход и навешивает. Кулач не слишком уверенно замыкает подачу. Скорко прострелом с правого фланга нашел совсем свободного Гио. Удар Цитаишвили заблокировали, но он не выключился, сместился влево и на этот раз подал. Неудачный удар Кулача с нескольких метров. Волошин классно навесил левой со штрафного, удар опорника Бражко вытащил вратарь. И почти сразу все тот же Викентий подловил соперника на неудачном приеме при розыгрыше от своей штрафной и спокойно переиграл голкипера.

Волошин немного расслабился. На ровном месте Викентий отдал мяч сопернику, но тот умудрился растерять отличную возможность пробить. Отмечаем дебютный гол за основу Динамо в исполнении 20-летнего атакующего хавбека, которого Ротань почему-то не вызывает в молодежную сборную Украины. Однако нужно повнимательнее играть в центре поля против команды любителей. Цитаишвили с Дубинчаком снова и снова подтверждают отличное взаимопонимание. Левый защитник реализовал стеночку с вингером, выведя Кулача на пустые ворота. Еще один дебютный гол, а у нас только 18 минута прошла!

Коварный удар/прострел с левого фланга. Французы смогли впервые пробить лишь после стандарта на 23 минуте – Моргун, который дебютирует в основе, сыграл надежно. А это уже поинтереснее. Дубинчак позволил накрутить себя справа, фактически первый проход в штрафную динамовцев. Прицельный удар не стал проблемой для Моргуна, вновь внешне крайне легко выручающего. Цитаишвили выражает претензии к Кулачу. Хорош был замысел, но потенциальный новичок экономит рывок. Вивчаренко мог выводить Гио один на один, но того подвел прием.

Кулач тоже часто разводит руками. Очевидно, экс-нападающий Ворсклы и Шахтера ожидал побольше пасов на него. В очередной раз работает агрессивный высокий прессинг Динамо. Викентий Волошин перехватил и отдал, Кулач загубил супермомент. Цитаишвили накрутил двух и пробил мимо третьего – минимально не попал в дальний. Затем Гио уже подал с пределов штрафной, но Назар Волошин с убийственной дистанции не прошил голкипера. Странный офсайд фиксируют судьи. Викентий Волошин открылся в центре поля, и именно тогда свистнули. А жаль. Ведь прошел пас за спины, и Кулач элегантно перебросил голкипера. Еще один гол Владислава отменяют местные рефери. Хватается за голову форвард – не похоже, что после паса Дубинчака было положение вне игры.

Назар Волошин классно прорвался на скорости правым флангом. Викентий пробивал без помех, но уж слишком на технику и слабо – кипер вытащил. Попытка бисиклеты в падении от Кулача. Акробатический выстрел через себя, пострадал только соперник. Французы очень уверенно себя чувствуют. Заработали опасный штрафной – выше. По флангу Дубинчака прошли и подали, Биловар упустил своего игрока, Кучерук который вышел в перерыве, не имел возможности выручить – соперник простил. Дубинчак пасует, Кулач подставляется. Этот пенальти позволяет Владиславу оформить дубль.

Бражко забросил из глубины, Цитаишвили выскочил из-за спин защитников и разобрался с голкипером. Бражко подставил Коробенко на своей половине не совсем удачным пасом. Партнер растерялся под давлением, французы перехватили и быстро организовали удар. Азнаури минимально промазал. Викентий Волошин снова показал индивидуальный талант – его вкусный удар нашел штангу. Очень нервный сейв Кучерука после простого удара метров с 30.

Дубинчак классно отдал со своего фланга в разрез. Ванат, который заменил Кулача, легко переиграл кипера – 5:0 на 86 минуте. Владислав радуется очень сдержанно, осознавая откровенно низкий уровень соперника. Еще одна попытка французов, Биловар заблокировал удар метров с 11. Бражко перебросил стенку, но пробил прямо в руки вратарю. Цитаишвили после кросса Дубинчака попытался пробить с острого угла. Бражко снова выстрелил издали – в стиле Сидорчука. В компенсированное время Дубинчак, один из лучших на поле, получил досадную травму.