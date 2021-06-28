Главный тренер Динамо Мирча Луческу указал на слабые стороны форварда киевлян Владислава Супряги и заверил, что всегда выступает за то, чтобы его подопечные имели возможность прогрессировать в более сильных чемпионатах.

"Владислав – талант, он быстрый и хорошо играет обеими ногами. Ему нужно улучшить игру во воздухе, но Супряге всего 21 год.

Динамо определилось с суммой, за которую готово расстаться с Супрягой

После победы на чемпионате мира U-20 со сборной в 2019 году, и опыту, полученному с нами в Динамо, ему потребуется опыт в сильном зарубежном чемпионате, чтобы сделать рывок. Я всегда первым призываю молодых игроков попробовать себя на более высоком уровне. Если Супряга скажет мне, что у него есть возможность поехать в сильную лигу, и особенно в Серию А, то я отвечу: "Езжай немедленно".

Слухи о 9 миллионах? Я не хочу говорить о таких вопросах. Я его тренер, он мой игрок, и я счастлив работать с ним", – цитирует Луческу Tuttosport.

Напомним, контракт Супряги с Динамо рассчитан до декабря 2025 года. По информации СМИ о своем интересе к нападающему заявили Дженоа и Торино. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро, тогда как киевляне готовы проститься со своим форвардом не менее чем за 9 млн.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21