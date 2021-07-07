Італійський клуб знову спробує домовитись з "біло-синіми" про перехід українського нападника Владислава Супряги.

Дженоа не полишає спроб підписати форварда Динамо Владислава Супрягу.

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За повідомленням Primocanale.it, "грифони" запропонували киянами за 21-річного гравця 5 мільйонів євро плюс бонуси. Боси італійського клубу очікують на реакцію української сторони, яка заявляла про бажання виручити за свого гравця 9 млн євро.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли про готовність Дженоа викласти за українця 7-8 млн євро.

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