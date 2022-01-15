Сегодня, 15 января, Дженоа уволила Андрея Шевченко с должности главного тренера. Экс-наставник сборной Украины возглавлял "грифонов" чуть больше двух месяцев, но так и не выиграл ни одного матча в чемпионате Италии – три ничьи и шесть поражений.

В последние часы работы Шевченко у него возникли некоторые разногласия с руководством клуба. Андрей Николаевич настаивал на скорейшем завершении двух трансферов – россиянина Алексея Миранчука из Аталанты и немца Надима Амири из Байера. Вместо этого клуб решил не спешить с официальным оформлением переходов, сообщает Il Secolo XIX.

Правда, вряд ли именно этот спор стал причиной увольнения украинца, ведь его отношения с боссами ухудшились еще раньше. Решения об отставке Шевченко ожидали еще после матча со Специей, однако тренер все же повез команду на игру Кубка Италии против Милана. Фаворитом на должность главного тренера после отставки Шевченко стал немец Бруно Лаббадия.

Шевченко міг перемогти Мілан лише за однієї умови – українець наближається до божевільного "джекпоту"