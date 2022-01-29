Півзахисник Байєра Надім Амірі перейшов у Дженоа на правах оренди до кінця сезону. Угода передбачає опцію викупу, яка стане обов'язковою за певних умов, повідомляє офіційний сайт "грифонів".

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Варто зауважити, що запросити 25-річного німця дуже хотів попередній тренер команди Андрій Шевченко. Раніше повідомлялося, що українець навіть посварився з керівництвом, оскільки воно не хотіло пришвидшити підписання Амірі та росіянина Олексія Міранчука.

До слова, Амірі розкрився у Хоффенхаймі і влітку 2019-го пішов на підвищення в Байєр. Після двох непоганих сезонів за Леверкузен атакувальний хавбек випав з основного складу. Новий тренер "фармацевтів" у цій Бундеслізі лише двічі випустив Надіма в стартовому складі. Тому Амірі вирішив змінити клуб.

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